Aprueban extradición de Harvey Winstein a California

Un juez de Nueva York aprobó este martes la extradición del magnate del cine Harvey Weinstein a California, donde enfrenta cargos adicionales de agresión sexual, poniendo fin a una lucha legal prolongada por la pandemia de COVID-19, las preocupaciones de la defensa sobre la mala salud de Weinstein y una disputa por el papeleo.

El juez Kenneth Case dijo que no había razón para retrasar más la transferencia de Weinstein, y negó la solicitud de su abogado de mantenerlo en una prisión estatal cerca de Buffalo, donde cumple una sentencia de 23 años por una condena por violación el año pasado, hasta el comienzo del jurado.

Las autoridades de Los Ángeles planean recoger a Weinstein, de 69 años, del Centro Correccional Wende en Alden, Nueva York, a fines de junio o principios de julio, dijeron los fiscales en la audiencia de extradición del martes en Buffalo, dando tiempo al abogado de Weinstein para apelar la decisión del juez Case.

El abogado de Weinstein, Norman Effman, argumentó que debería permanecer en el entorno de máxima seguridad similar a un hospital de Wende mientras recibe tratamiento por enfermedades, incluida la pérdida de la vista, en lugar de ser enviado a través del país a una celda de la cárcel de Los Ángeles. Su sugerencia de que Weinstein sea procesado por video también fue rechazada.

"Lo que estábamos tratando de hacer no es evitar el juicio, sino evitar una estadía innecesaria en una cárcel en lugar de una prisión", dijo Effman, alegando que la detención preventiva en California privaría a Weinstein de la atención médica necesaria.

La asistente del fiscal de distrito del condado de Erie, Colleen Curtin Gable, argumentando a favor de la extradición de Weinstein, respondió: “Es Los Ángeles. No es un puesto de avanzada remoto que no tenga ningún tipo de atención médica ".

Weinstein enfrenta 11 cargos de agresión sexual en California que involucran a cinco mujeres, derivados de presuntas agresiones en Los Ángeles y Beverly Hills de 2004 a 2013. Los cargos incluyen violación, cópula oral forzada, agresión sexual mediante restricción y penetración sexual mediante el uso de la fuerza.

Los fiscales de Los Ángeles acusaron por primera vez a Weinstein en enero de 2020, justo cuando comenzaba la selección del jurado en el caso de la ciudad de Nueva York que terminó con su condena y encarcelamiento.

Weinstein está apelando el veredicto de que violó a una aspirante a actriz en 2013 en una habitación de hotel de Manhattan y practicó sexo oral a la fuerza en televisión y asistente de producción de cine en 2006 en su apartamento de Manhattan.

Debido a que Weinstein está encarcelado en Nueva York, se necesitaba la autorización de Case para transferirlo a la custodia de las autoridades de Los Ángeles según los términos de un acuerdo de extradición interestatal.

Otra forma en que la medida de Weinstein podría haber sido bloqueada fue por una objeción del gobernador de Nueva York, pero Gable dijo que el gobernador Andrew Cuomo no hizo tal acción.

Weinstein, que apareció a través de un video desde la prisión de Wende, enterró su rostro cubierto después de que Case anunció su decisión. Al principio de la audiencia, Weinstein tenía la máscara blanca colgando de su oreja derecha mientras estaba sentado en lo que parecía ser una sala de reuniones de la prisión.

Además de las preocupaciones sobre la salud de Weinstein, Effman cuestionó la legitimidad del papeleo de extradición presentado por las autoridades de Los Ángeles, que dijo que era defectuoso porque enumeraba solo algunos de los cargos.

“Estamos desafiando el papeleo porque no está bien. Está mal ... Simplemente copiaron el formulario y cambiaron la fecha ”, le dijo Effman a Case.

Gable dijo que el papeleo "cumplía absolutamente con los requisitos" del acuerdo de extradición.

Gable también cuestionó las afirmaciones de Effman sobre la salud de Weinstein, diciéndole al juez que Weinstein rechazó la semana pasada un tratamiento prescrito para su afección ocular porque dijo que "no estaba psicológicamente preparado para ello" y que los funcionarios de la prisión revisaron a los oftalmólogos para encontrar uno "aceptable el acusado."

Weinstein tiene innumerables problemas de salud y su condición ha empeorado desde que estuvo en las cárceles, según sus abogados, incluida una pelea con COVID-19 dos semanas después de su sentencia en marzo de 2020.

Weinstein tiene diabetes, enfermedad extensa de las arterias coronarias, apnea obstructiva del sueño, dolor lumbar crónico, ciática significativa con neuropatía, dolor crónico en las piernas y artritis con limitaciones severas de la capacidad para caminar, anemia, hipertensión, hiperlipidemia y dolencias oculares que han degradado severamente su visión, dijeron sus abogados.

“Todo recluso tiene el derecho absoluto a recibir un tratamiento apropiado cuando está bajo custodia”, dijo Gable. "Pero no tienen voz ni cuándo ni dónde recibir su tratamiento, y no hay absolutamente nada en el informe de ninguno de los médicos que diga que este tratamiento no se puede realizar en Los Ángeles".