‘APT.’ de Rosé y Bruno Mars hace historia en listas de Billboard

La colaboración entre Rosé y Bruno Mars, titulada ‘APT.’, ha hecho historia en las listas de Billboard: con 15 semanas consecutivas en el puesto No. 1 del Billboard Global Excl. U.S., la canción ha superado el récord previamente establecido por el clásico navideño ‘All I Want for Christmas Is You’ de Mariah Carey.

Lanzado en noviembre, este tema se convierte en el segundo sencillo de ambos artistas en alcanzar la cima de esta prestigiosa clasificación.

Las listas Billboard Global 200 y Global Excl. U.S. miden el rendimiento de las canciones según reproducciones en streaming y ventas digitales en más de 200 territorios, con datos recopilados por Luminate. La principal diferencia es que el Global Excl. U.S. no incluye cifras provenientes de Estados Unidos.

El desempeño de ‘APT.’

Esta semana, ‘APT.’ mantiene su dominio en el Global Excl. U.S., acumulando 103.9 millones de reproducciones (una leve caída del 4%) y 11 mil copias vendidas (un incremento del 5%).

La primera vez que Rosé y Bruno Mars interpretaron en vivo ‘APT.’ fue en 2024, en el Kyocera Dome de Osaka, Japón, como parte de los famosos premios Mnet Asian Music Awards (MAMA).

Aquella noche, ambas estrellas de la industria musical subieron al escenario para recibir el premio Global Sensation en los Premios MAMA 2024.

“Gracias a @mnet_mama y @brunomars por una noche divertida en Osaka y hacerme sentir como una chica número uno. Pizza y trofeos, vamos 건배건배 chico wusuup”, publicó Rosé en su cuenta de Instagram sobre la velada.

En varias entrevistas, Rosé -de padres coreanos pero nacida en Nueva Zelanda y criada en Australia- reveló que cuando se unió a Atlantic Records se enteró que Bruno también formaba parte de la disquera.

Fue ahí que decidió hacer contacto con él, mandándole un par de canciones para escuchar, entre ellas, ‘APT.’. Rosé, en su entrevista, jamás pensó que una canción sobre un juego para beber sería tan exitosa e incluso declaró que al principio, no confiaba mucho en la letra.

No obstante, con el apoyo correcto, ‘APT.’ cobró vida, sólo para convertirse en un éxito alrededor del mundo.

Con información de Billboard