¡No te lo pierdas! Aquaman estrena tráiler

ESTADOS UNIDOS.- Todo está listo para que el próximo 21 de diciembre se estrene Aquaman, que con la actuación protagónica de Jason Momoa, es la nueva apuesta de Warner y DC Cómics.

Este viernes, el estudio de cine dio a conocer el tráiler completo de la película, en el que durante más de cinco minutos se muestra el origen de Aquaman, mitad humano y mitad ser místico.

El largometraje contará la historia de Arthur Curry, quien se entera que es el heredero del reino de la Atlántida. A partir de este momento, Aquaman deberá de tomar las riendas de su destino y del de su lugar de origen.

Este es nuevo intento de DC Comics y Warner Bros. Pictures para convencer al público con su catálogo de superhéroes, después de la complicada recepción de "Man of Steel", "Batman v Superman" y "Justice League" de Zack Snyder.

El reparto es uno de los motivos por los que me apetece ver este film, y sobre todo me interesa el duelo entre Momoa y Wilson, que curiosamente se asemeja más a la imagen clásica de Aquaman. Por cierto, la trama tiene alguna similitud con la de 'Black Panther'... En cuanto a la puesta en escena, corre a cargo de James Wan, exitoso director de títulos como la primera 'Saw', 'Insidious', 'Expediente Warren: The Conjuring' o 'Fast & Furious 7'.

El reparto de la película lo completan: Amber Heard, Patrick Wilson, Willem Dafoe, Nicole Kidman. La película "Aquaman" se estrenará el 14 de diciembre en Reino Unido, y 21 de ese mismo mes en todo el mundo.

Puedes ver el tráiler aquí:

Con información del portal de noticias Milenio.