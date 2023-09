Aquaman y el Reino Perdido con Jason Momoa obtiene su primer tráiler

Warner Bros lanzó el primer tráiler de Aquaman y el Reino Perdido dirigido por James Wan , secuela de la cinta del héroe rey de la Atlantis de DC Comics que fue lanzada en 2018, se trata de la décimo quinta y la última producción que pertenece al Universo. Cinematográfico del DCEU.

La primera cinta centrada en Arthur Curry fue un éxito en taquilla rotundo recaudando más de mil millones de dólares a nivel mundial, las expectativas de esta segunda parte son altas.

Ambientada después de los eventos de The Flash, tienen la pizarra intacta para contar lo que podría ser la última historia del héroe, se desconoce si James Gunn volverá a contar con Momoa para que retome el papel en el inminente reinicio que prepara con la creación de Estudios DC.

En esta segunda entrega de Aquaman veremos el regreso de Black Manta quien está ansioso por vengarse del héroe sin importarle las consecuencias cuando obtiene el poder del mítico Tridente Negro, amenaza directamente a la familia de Arthur por lo que este se ve presionado a establecer una alianza. improbable con su medio hermano el encarcelado ex rey de la Atlántida Norm, si no pueden dejar de lado sus diferencias muchos sufrirán y el mundo podría no volver a ser el mismo.

Además de Jason Momoa, contará con el regreso de Amber Heard como de Mera, Patrick Wilson como Orm Marius, Yahya Abdul-Mateen II como el villano central, Dolph Lundgren como Rey Nereus, Temuera Morrison como Thomas Curry y Nicole Kidman como Atlanna.

Cierra el ciclo después de los lanzamientos de Shazam 2, The Flash y Blue Beetle, Aquaman 2 quiere despedirse bien antes de ver el reinicio que arrancará oficialmente con Superman Legacy.

Aquaman and the Lost Kingdom se estrena en los cines el 20 de diciembre, cuenta con un guión escrito por David Leslie Johnson-McGoldrick y producida por Peter Safran.