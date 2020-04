Aquí te dejamos películas que pueden verse gratis en gratis en YouTube

Ciudad de México.- Portales y servicios de entretenimiento, han aumentado en su demanda, como forma para pasar ratos amenos en familia y para que las personas no se desesperen en casa por no poder salir, Lionsgate anunció que transmitirá varias de sus películas completamente gratis a través de YouTube.

You wanted us back? We’re thinking we’re back. 4 weeks, 4 movies. #LionsgateLIVE: A Night At The Movies starts THIS FRIDAY. https://t.co/H9KRtKCe6S pic.twitter.com/aVc5ELqk1M