Aracely Ordaz 'Gomita' regresa a la TV desde su casa tras cuarentena

MÉXICO.- Aracely Ordaz, mejor conocida como "Gomita", se hizo popular a través de la televisión, pero han sido las plataformas digitales quienes la han mantenido vigente y en el gusto del público, aun así, espera que la modernidad no termine por hacer a un lado un medio tradicional como éste, sino que lo complementen.

"Yo siempre he dicho que la televisión y las redes van de la mano, porque cuando se equivocan en la primera ese contenido nos ayuda en internet, porque lo usamos para memes y videos. Además, no me gustaría que desapareciera la televisión, porque se ha perdido mucho la comunicación y ahorita la cuarentena nos ha ayudado que volvamos a hablar con nuestra familia, porque si siguiéramos normal continuaríamos comunicándonos por un teléfono y ahorita todos se sientan a ver la televisión", mencionó Gomita.

Por eso la hizo tan feliz regresar a la televisión el día de ayer lunes, después de dos años de no tener algo estable en este medio; con un proyecto muy particular y que fue creado para estos días de aislamiento, se trata de "La Cuarentena" un programa creado totalmente en casa e impulsado por el productor Alexis Núñez, donde comparte créditos con Liliana Arriaga "La Chupitos", Javier Carranza "El Costeño" y Hugo Alcántara "El Indio Brayan".

En esta ocasión ella no se presentó como "Gomita" sino como "Gomi Chacha", un personaje que creó para el programa "Sabadazo" y que desde hace cuatro años no hacía; ella es una trabajadora doméstica que gracias a la tecnología puede tener 15 patrones, que en esta cuarentena trabajan para ella, porque les dice cómo hacer quehacer a distancia gracias a una app.

"Lo que es complicado es que hace mucho tiempo no hacía el personaje, y no tengo la misma experiencia que estos señores para la comedia, pero soy la más joven entonces estoy un poco más actualizada de lo que está pasando y eso me ayuda. Mi humor es muy hilarante, como que es muy Aracely mi personaje, entonces no me cuesta trabajo hacerlo y me he divertido mucho, pero a mis compañeros se les olvida decirme 'Gomi Chacha' y me dicen 'Gomita'".