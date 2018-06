Ariadne Díaz anuncia triste noticia para sus fans

Agencia

MÉXICO.- Recientemente la actriz Ariadne Díaz anunció su temporal retiro de la televisión. Según informa Radio Fórmula la actriz dijo: "Terminé proyecto y dije seré fuerte, me resistiré a las tentaciones de; ya sabes que llega algún proyecto padre y dices, bueno pues tantito, pero ahora si no quiero. Ahora quiero estar en casa y ser mamá de tiempo completo. Un ratito nada más".



Además, la actriz confezó que le duele decir no a proyectos que le gustan, sin embargo, su prioridad es su familia, cuidar de su hijo Diego, de 2 años de edad.

Su última propuesta de trabajo fue para una puesta en escena junto a talento con el que ya había colaborado, pero su prioridad por ahora es dedicarse cien por ciento al hogar.

Me gustaría que mis hijos fueran gays: Ricky Martin

Desde hace unos años Ricky Martin se ha convertido en una de las celebridades más influyentes dentro de la comunidad LGBTI, pero en las últimas horas ha causado gran controversia tras manifestar que desea que sus hijos Matteo y Valentino, de 9 años, sean gays.

Las declaraciones –que fueron realizadas durante la entrevista para la sección ‘Popcorn with Peter Travers’, segmento dedicado a los amantes del cine dentro del programa de Good Morning America de la cadena ABC News– están dando la vuelta al mundo y han provocando comentarios divididos al respecto.

Luego de que Travers lo cuestionara sobre las preferencias sexuales de Matteo y Valentino, el boricua de 46 años dijo: “Yo no sé. Mis hijos son demasiado jóvenes, pero me gustaría que fueran gays”.

Testificando que hacer pública su homosexualidad es un motivo de orgullo para él, agregó: “La forma en la que veo las cosas ahora que no tengo que esconder nada, de ninguna manera o modo: veo colores. Luego ves el arcoíris. Ahora comprendo por qué el símbolo (del orgullo gay) es el arcoíris. Es simplemente real. Todo es tangible. Te hace ser una persona más fuerte”.

Tras su colaboración en la serie The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, Ricky confesó que se identifica con su personificación de Antonio D’Amico, pareja del fallecido diseñador italiano Gianni Versace, quien también luchó por esconder y aceptar su sexualidad.