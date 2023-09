Ariana Grande acepta que usaba botox y rellenos labiales

Ariana Grande, de 30 años, decidió compartir su proceso para aceptarse a sí misma además de relatar como de más joven, llegó a utilizar botox y rellenos labiales en más de una ocasión.

La cantante hizo las revelaciones en un video de Beauty Secrets para la revista Vogue, donde también compartió su rutina de maquillaje y belleza.

"Transparencia total como persona de belleza, al igual que mis labios, me puse un montón de relleno labial a lo largo de los años y botox. Dejé de hacerlo en 2018 porque llegó afectarme demasiado. Tenía ganas de esconderme", reconoció Grande antes de comenzar a llorar.

"No esperaba ponerme emocional. Durante mucho tiempo, para mí la belleza era algo que se ocultaba, y ahora ya no. Desde que dejé de ponerme rellenos y botox, y tal vez algún día empezaré de nuevo, no lo sé..."

"A cada uno lo suyo, lo que sea que hagas. Te debes sentir hermosa" insistió.

Ariana señaló que sus inspiraciones de belleza en la vida son Marilyn Monroe y Audrey Hepburn.

La también actriz que saltó a la fama por interpretar a Cat Valentine en las series de Nickelodeon “Victorious” y “Sam y Cat” profundizó en su percepción desde que comenzó su carrera musical.

"Siento que mi relación con la belleza ha cambiado mucho a lo largo de los años, especialmente porque comencé muy joven.”

"Estar expuesta a tantas voces a una edad temprana, especialmente con personas que tienen cosas que decir sobre tu apariencia, es difícil saber qué vale la pena escuchar y qué no".

La intérprete de temas como “Thank U, Next”, “Save Your Tears” y “Bang Bang” declaró que incluso se llegó a sentir fea en varias ocasiones.

Situación la hacía acudir al maquillaje en grandes cantidades para ocultar sus facciones reales.

"Cuando tienes 17 años, realmente todavía no sabes mucho. Yo, a lo largo de los años, usé maquillaje como disfraz o algo para esconderme.

"Cada vez más cabello, más y más grueso; el delineador de ojos. Y eso puede ser hermoso a veces, y todavía lo amo y lo aprecio. “

“Pero creo que, a medida que envejezco, no me encanta que esa sea la intención detrás de esto"

Con información de Reforma.