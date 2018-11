Nuevo sencillo de Ariana Grande... ¿es para su ex?

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La cantante Ariana Grande hizo un Taylor Swift al publicar de sorpresa este sábado por la noche un nuevo sencillo titulado 'Thank u, next' dedicado a sus antiguas parejas, justo antes de que se emitiera el episodio de 'Saturday Night Live' en el que se esperaba que su ex Pete Davidson hiciera referencia, de nuevo, a su ruptura.

Aunque el momento elegido para estrenar la canción hacía prever lo peor, en especial después del tenso mensaje que ella le dedicó hace unos días al humorista en Twitter acusándole de 'aferrarse' a su fallida relación para ganar notoriedad, tras ver un adelanto del mencionado programa en que él bromeaba sobre su compromiso.

Finalmente la estrella del pop no ha querido seguir el ejemplo de Taylor Swift creando un 'diss track', como se conoce a las canciones ideadas para que la persona a la que van dirigidas no quiera mostrarse en público durante una larga temporada.

En su lugar, la letra de 'Thank u, next' hace referencia uno por uno a todos los romances de Ariana de los últimos años, como los que mantuvo con Big Sean o Ricky Alvarez, para dejar claro que cada uno de ellos le ayudó a crecer como persona y que por tanto sigue sintiendo un gran cariño hacia sus ex.

"Creía que acabaría con Sean, pero no éramos una buena combinación / Escribí varias canciones sobre Ricky, ahora las escucho y me río", canta una parte del single.

Pete Davidson, por su parte, hizo referencia como se esperaba a su mediático compromiso...

En los versos que hacen referencia al humorista que estuvo a punto de convertirse en su esposo, la intérprete adopta un tono más conciliador que el que utilizó en Twitter para responder a la última referencia de su ex sobre su ruptura para asegurar: "Incluso estuve a punto de casarme, y por Pete siempre estaré agradecida", afirma en la canción, en la que también tiene unas palabras para su anterior pareja, el fallecido Mac Miller: "Desearía poder darle las gracias también a Malcolm porque era un ángel".

Pete Davidson, por su parte, hizo referencia como se esperaba a su mediático compromiso con la cantante este sábado por la noche durante la emisión de 'SNL': "Sé que algunos sentís curiosidad acerca de la ruptura, pero la verdad es que no es asunto de nadie. A veces las cosas sencillamente no funcionan y no pasa nada porque así sea. Ella es una persona maravillosa, y muy fuerte, y le deseo de corazón toda la felicidad del mundo", afirmó para tratar de zanjar las especulaciones en torno a un tema tan delicado.

