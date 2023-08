Ariana Grande celebra 10 años de ‘Yours Truly’ con grandes noticias

Ariana Grande decidió celebrar el décimo aniversario de su primer álbum de estudio ‘Yours Truly’, con un sin fin de sorpresas para sus ‘arianators’.

En Instagram, publicó un video donde muestra cómo la cámara se va acercando poco a poco a una televisión retro, donde se pueden ver varios videos nuevos y viejos de Ariana.

A continuación te presentamos el calendario de actividades ‘Yours truly: aniversario de 10 años’, que comenzará con sorpresas a partir del próximo viernes 25 hasta el 30 de agosto.

De hecho hace unos días, publicó en Instagram varias fotos acompañadas con la frase 'casi 10', haciendo referencia a la sorpresa que les tenía preparada.

‘Yours Truly’ fue lanzado un 3 de septiembre de 2013, bajo el sello discográfico Republic Records. Consta de doce canciones, entre las que se encuentra ‘Honeymoon avenue’, ‘Lovin' It’, ‘Almost Is Never Enough’.

El disco debutó en el primer puesto de la lista Billboard 200 de Estados Unidos, con más de 138 mil unidades vendidas en su primera semana.

“El Deluxe es un directo desde Londres. Realizamos versiones actualizadas de las canciones de Yours Truly. No puedo esperar a que lo escuches. Fue un proyecto tan especial y terapéutico de hacer. Te quiero mucho y estoy muy agradecida”



