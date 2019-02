Ariana Grande 'destrona' a Selena Gomez en Instagram

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Selena Gomez ha perdido la corona como la personas más seguida en Instagram, ahora Ariana Grande se ha convertido en la estrella que más poder tiene en esta red social, y te explicaremos por qué.

El motivo por el que Ariana Grande es más popular en Instagram

De acuerdo a SDP, Gomez se alejó de la escena musical y de las cámaras por bastante tiempo debido a que tenía que concentrarse en su recuperación física y mental, tras varios colapsos sufridos en los últimos años.

Aunado a eso, la cantante se sometió el año pasado a un trasplante de riñón, mismo que fue donado por una de sus mejores amigas.

Y aunque Ariana, pasó por la terrible muerte de su ex Mac Miller y rompió su compromiso, se refugió en su carrera lanzando este año popular canción: 7 Rings. La corona le pertenece.

Según los datos que ha recopilado el portal Billboard, Ariana ha ganado en tan solo cuatro meses 13 millones de nuevos fans en la plataforma, coincidiendo con la publicación de su nuevo álbum 'Thank U, Next' y el revuelo que han causado tanto los mensajes de su sencillo homónimo -dedicado a todos sus ex- como su tatuaje en japonés, que dio pie a todo un escándalo en la red mientras ella intentaba arreglar una falta de ortografía que había alterado su significado inicial.