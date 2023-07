¿Ariana Grande encontró el amor con Ethan Slater?

A unos días de que se diera a conocer que Ariana Grande está en proceso de divorcio con Dalton Gomez, con quien estuvo dos años de casada, ahora se ha revelado que la cantante podría tener una relación con Ethan Slater.

De acuerdo con People, una fuente cercana asegura que la intérprete de ‘Thank U, Next’ lleva poco tiempo con el actor, con quien comparte crédito en la pantalla en la película Wicked.

Ariana Grande is dating 'Wicked' costar Ethan Slater, according to TMZ. pic.twitter.com/AvNatLyOMf