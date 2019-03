Ariana Grande lanza su bebida con Starbucks; le llueven críticas

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Esta semana Ariana Grande lanzó su bebida Cloud Macchiatos in Caramel and Cinnamon en asociación con Starbucks; sin embargo, pese a la popularidad de la cantante, ésta no fue bien recibida por ni por sus fans, ni por los clientes.

De acuerdo a SDP, varios puntos no fueron del agrado de la gente ya que resulta que la cantante está siendo severamente criticada por sus detractores por "burlarse de la clase trabajadora" al atreverse a usar el uniforme de un barista.

Por otra parte, la bebida se describe como “una cascada de espresso robusto con suaves y esponjosas capas de espuma rematadas con un toque de sabor”. Llega en dos sabores: vainilla y canela.

La cuestión es que la cantante es vegana y esta bebida no (la espuma está hecha con huevo) por lo que se le acusa de mentirosa.

Introducing new Iced Cloud Macchiatos in Caramel and Cinnamon. So light and fluffy they’re basically a cloud in a cup. 🌬☁️#CloudMacchiato



*Cloud foam contains egg whites pic.twitter.com/TyiAGKgGQO