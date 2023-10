Ariana Grande llega a acuerdo de divorcio con Dalton Gómez

La cantante y actriz Ariana Grande y el agente inmobiliario Dalton Gómez están oficialmente divorciados, luego de dos años de matrimonio.

A unas semanas de haber solicitado el divorcio, llegaron a un acuerdo para evitar que la artista tuviera que pagar una manutención conyugal.

Según TMZ, Gómez recibió un pagó de 1 millón 250 mil dólares libres de impuestos por parte de Ariana Grande y recibirá la mitad de las ganancias de la venta de su casa en Los Ángeles.

En el acuerdo presentado ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, la intérprete de "Thank U, Next", “Save Your Tears” y “Bang Bang” también se estableció que deberá pagar hasta 25 mil dólares de honorarios del abogado de su ex pareja.

La artista que saltó a la fama tras interpretar a “Cat Valentine” en las series de Nickelodeon “Victorious” y “Sam y Cat” y el agente inmobiliario solicitaron el divorcio de forma conjunta.

Argumentaron que su separación se debía por diferencias irreconciliables, decidieron separar sus caminos debido a que sus metas no compaginaban, según People.

En los documentos legales obtenidos por TMZ aseguraron que se separaron desde el 20 de febrero de 2023 después de intentar recuperar su relación en varias ocasiones.

"Todavía hay un fuerte amor y respeto mutuo entre Ariana y Dalton y querían asegurarse de que todo se hiciera correctamente el uno con el otro", reveló una fuente cercana al medio.

Por último es importante recordar que Ariana Grande inicio a salir con Ethan Slater, su coprotagonista de la película Wicked: Parte Uno que saldrá en cines en 2024, por su parte el actor está en su proceso de divorcio con Lilly Jay con quien estaba casado desde 2018.

Según informó en su momento TMZ , Ethan y Ariana empezaron a salir después de que el matrimonio terminara su proceso de separación.

Con información de Reforma