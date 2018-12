¿Milagro de Navidad? Ariana Grande se reencuentra con su padre

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Las fiestas son una oportunidad para reunir a las familias aunque sea a través de una videollamada, que es lo que unió a Ariana Grande y a su padre, Edward Butera en esta Navidad, como lo demostró en una de las historias de Instagram que la artista compartió.

De acuerdo a El Intra, la artista que tuvo un gran año 2018 en lo laboral, subió una imagen en blanco y negro donde se la puede ver hablando por FaceTime con Butera. De fondo, el arbolito junto a todas las alegres decoraciones navideñas que adornaron la casa de Grande para esta oportunidad.

Hacia el final del single que marcó su más reciente éxito "Thank U, Next", ella dice: "Un día caminaré por el pasillo / tomada de la mano con mi mamá / Estaré agradeciendo a mi papá porque ella creció a partir del drama. Según una entrevista en la portada de la revista Seventeen en 2014, la ex alumna de Nickelodeon perdió el contacto con Butera el año anterior. Ella lo describió en su momento como "una de las cosas más difíciles" con las que había tenido que lidiar.

"Es privado.... Me tomó tanto tiempo estar de acuerdo con ello", explicó en aquella entrevista. "Lo que me llevó allí fue aceptar el hecho de que estoy compuesta por la mitad de mi padre, y muchos de mis rasgos provienen de él. Mucho de mí viene de mi padre, y durante mucho tiempo, no me gustó eso de mí misma. Tuve que aceptar que está bien no llevarse bien con alguien y seguir amándolo" relató Ariana Grande.

Butera, un diseñador gráfico con sede en Florida, y Joan, la madre de Grande, se separaron cuando su hija tenía 8 años, según Entertainment Tonight. Para el Día del Padre 2017, la cantante compartió una foto de su padre sosteniéndola en brazos cuando era bebé, y ella la subtituló: "Te amo". La reunión digital llega al final de un año complicado para Grande, ya que cuando recibió el premio Billboard a la "mujer del año" dijo que era el mejor año de su carrera pero el peor de su vida.