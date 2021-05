Ariana Grande se casó en 'secreto' con su novio Dalton Gómez

Ariana Grande se casó en una ceremonia privada. Un representante de la cantante confirmó recientemente que ésta se casó con el agente de bienes raíces Dalton Gomez.

El representante de Grande dijo a la revista People que la pareja contrajo nupcias en una ceremonia pequeña e íntima a la que asistieron menos de 20 personas.

"La sala estaba tan alegre y llena de amor. La pareja y ambas familias no podrían estar más felices", dijo el representante a People.

La ceremonia ocurrió en el hogar de la pareja en Montecito, California.

“Tanto Ari como Dalton aman Montecito. Ellos pasa mucho tiempo ahí. Así que resulta natural que se casaran en la hermosa e histórica casa de Ariana”, explico una fuente a la revista People

Grande, de 27 años, y Gomez, de 25, anunciaron su compromiso en diciembre. Comenzaron a salir en enero de 2020 y guardaron cuarentena juntos durante la pandemia.

Foto: Instagram de Ariana Grande.

La cantante y su novio han ofrecido pocos detalles sobre su relación, y la fuente explicó que Ariana “ha sido muy respetuosa y trata de no compartir mucho sobre su relación”.

Grande actualmente figura en las listas de popularidad con los éxitos "34+35", "Positions", "pov" y el remix de "Save Your Tears" con The Weeknd. Trabajará como coach en "The Voice" en la temporada que comienza en septiembre.

