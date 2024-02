Arianne Zucker demandan a productores de 'Días De Nuestras Vidas' por acoso

Arianne Zucker presentó una demanda en contra de Corday Production Inc., compañía productora a cargo de la exitosa serie Los Días de Nuestras Vidas.

Los acreedores a la demanda son Ken Corday, su productor ejecutivo, y Albert Alarr, ex productor ejecutivo de la serie. La actriz asegura que ambos la acosaron sexualmente, tanto a ella como a otras empleadas.

Zucker afirma haber sido víctima de tocamientos sexuales no consentidos y comentarios de acoso sexual durante la estancia de Alarr, alegando que, con frecuencia, la hostigaba con acercamientos y comentarios sexualmente sugerentes.

Hello Wonderful Days Fans and supporters! In light of the recent information, trust in knowing that your love and messages mean everything. Also know that we are all supporting each other. Cast and crew! It takes a village. Just hang tight…❤️ pic.twitter.com/S6i9daU0ow