Arianny Tenorio, novia de Luisito Comunica, alza la voz ante acoso

La creadora de contenido y empresaria Arianny Tenorio relató en su cuenta de Instagram el acoso que vivió en las calles de la Ciudad de México, cuando un sujeto abordo de una motocicleta se subió a la banqueta y tocó el glúteo de la joven.

A través de un video, la pareja de Luisito Comunica aseguró que por un momento pensó que el hombre la iba a asaltar, por lo que apretó su celular y se intentó alejar, pero el motociclista se acercó más para ofenderla y tocarla sin su consentimiento.

"Yo le tengo miedo a las motos porque te roban rápido, te quitan las cosas y se van. Ahora pasan, te tocan y te dicen cosas morbosas, el hombre me agarró la nalga". agregó.

"Yo iba caminando a desayunar y a un hombre se le ocurre la maravillosa idea, iba en una moto, se sube a la banqueta con la moto, y él sigue manejando, y yo pensé me va a robar".

Además, detalló que había gente alrededor que no hizo nada al ver que ella estaba sufriendo "acoso callejero", y que el hombre se fue como si nada en su moto.

La también conocida como "Arisita" declaró que no piensa quedarse callada y que ninguna mujer debería de hacerlo, ya que no es la primera vez que le ha pasado.

"No me pienso quedar callada y no debemos quedarnos calladas cuando pasan éstas cosas", expresó.