Artista besa y lame piezas prehispánicas; INAH analiza acción legal

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) afirmó que las piezas prehispánicas que besó y lamió el artista Pepx Romero, en el Museo Nacional de Antropología (MNA) "no presentan ningún daño o afectaciones".

dijo el INAH en un comunicado.

En redes sociales se dio a conocer que Romero estuvo en el MNA para besar y lamer diferentes objetos prehispánicos, entre ellos, El Luchador, escultura de la cultura olmeca.

A diferencia de las subastas de Drouot de piezas prehispánicas que son realizadas casi sin la indignación generalizada de la audiencia",

se lee en una publicación que promocionó el performance de Romero.

La publicación difundida a través de Instagram desde la cuenta "Obrasdeartecomentadas" está acompañada de un video en el que se ve al artista vestido con saco amarillo y lentes oscuros, caminó por el MNA, se acercó a las piezas expuestas para besarlas y lamerlas.

Al respecto, el INAH dijo esta tarde que Pepx Romero acudió al MNA la mañana del 31 de marzo "acompañado de tres personas, como cualquier otro visitante. En ningún momento se recibió una solicitud para llevar a cabo dichas grabaciones y, por tanto, no existe ninguna autorización al respecto".

El INAH agregó que aunque respeta la libertad creativa y agradece a las voces que se rechazan la venta ilícita de bienes culturales en el extranjero, expresó su

sentenció el instituto encabezado por Diego Prieto.

Pepx Romero (1994, Durango) ha causado polémica por su performance "Mexique 2022", en el que se grabó besando y lamiendo esculturas prehispánicas del Museo Nacional de Antropología (MNA) para criticar la venta de este tipo de piezas en subastas francesas.

Así como encontró personas que lo apoyaban, Romero se ganó detractores por esta acción que ha causado controversia; pero más allá de debatir su acto, el artista ha puesto el foco en un tema clave: la falla de seguridad del MNA, el museo más importante de México y América Latina, el cual resguarda tesoros arqueológicos invaluables.

¿Cuándo realizaste el performance "Mexique 2022"?

¿Sí estás tú en el museo con las piezas reales?

¿Había gente ese día en el museo? ¿Cómo reaccionaron?

¿Para hacer este performance en el museo contaste con permiso del museo o alguna autoridad cultural?

¿Los guardias no hicieron nada, se acercaron a ti?

Hay leyes que protegen al patrimonio, ¿te sientes nervioso o no hay de qué preocuparse?

¿Qué es lo que quieres transmitir con este performance? ¿Qué significa el lamer y besar las piezas?

Además de que el performance se haya visto en Ceremonia y en la cuenta de Instagram @obrasdeartecomentadas, ¿hay otro lugar donde lo pueda ver el público?

No, no se encuentra a la vista del público y por el momento no considero lanzarlo.

¿Qué dirías a las personas que han criticado tu performance?

¿Cómo inició este proyecto?

¿Las piezas que besas las elegiste por alguna razón?

Fueron elegidas de forma aleatoria.

Participaste en el programa cultural "Contigo en la distancia" de la Secretaría de Cultura y también usas la frase "Mi patrimonio no se vende", que es de una campaña de ellos. ¿Dirías que estás enlazado con el gobierno?