Aristemo pone a Televisa en los Premios GLAAD

CIUDAD DE MÉXICO.- La recién concluida telenovela producida por Juan Osorio, “Mi marido tiene más familia”, se encuentra en la categoría de Mejor serie en español junto con ‘Papá a toda madre’, en los en los premios GLAAD, gracias al fenómeno viral #Aristemo.

Los premios GLAAD reconocen la representación e inclusión de la comunidad LGBTI en los medios de comunicación.

De acuerdo con información de Noticieros Televisa y Las Estrellas, el buen manejo e inclusión de una pareja gay, la pareja ficticia de “Aristóteles Córcega” y “Cuauhtémoc López”, interpretados por Emilio Osorio y Joaquín Bondoni, respectivamente; consiguió llamar la atención de la audiencia al seguir el romance de dos adolescentes, alejados de los estereotipos.

Esto además provocó un fenómeno en redes sociales conocido como #Aristemo, mismo que se mantiene vigente gracias al apoyo de público para con el mensaje de inclusión, respeto y entendimiento que los jóvenes actores promueven.

Debido a su éxito, la telenovela tendrá un “spin off” que se centrará en Aristóteles Córcega y Cuauhtémoc López, conocidos popularmente como Aristemo, quienes vivirán su romance fuera de la telenovela “Mi marido tiene más familia”.

GLAAD es una organización estadounidense creada hace 34 años. (Internet)

El esfuerzo de los fans ha logrado posicionar a la pareja entre la más gustada de la televisión mexicana convirtiendo en tendencia a nivel nacional a diario frases con respecto a la telenovela y a Aristemo.

La telenovela fue nominada en la categoría “Mejor serie en español” en los premios GLAAD, en la que compite con “Élite”, de Netflix; “Mi familia perfecta”, de Telemundo y “Papá a toda madre”, también de Televisa.

GLAAD es una organización estadounidense creada hace 34 años que monitorea a los medios de comunicación a nivel internacional con la idea de vigilar que se promueva un mensaje positivo de la comunidad lésbica, gay, bisexual, trangénero y queer (LGBTQ) en las pantallas de televisión y cine.

Por su parte, Deadpool 2, Yo soy Simón, No me las toquen, Locamente millonarios y The Girl in the Spider’s Web son las películas que compiten este año.

Los premios GLAAD, en su edición número 30, se llevarán a cabo el próximo 28 de marzo en Beverly Hills, California, y el 4 de mayo en Nueva York.