“Estoy orgullosa de ser tu hija”: la despedida de Arleth Terán a su papá

Ciudad de México.- "Gordito lindo que tengas el mejor de los viajes, gracias por tu compañía y por tu generosidad", se lee en el mensaje que Arleth Terán dedicó a su padre, el señor Enrique Terán, que falleció en su casa.

La actriz posteó fotografías en las que se observa cómo fue despedido entre rosas blancas y mucho amor. Terán comenta que por la pandemia se hizo algo sencillo pero muy familiar, con sus hijos, nietos, hermanos y amigos.

"Gordito y al final como siempre te saliste con la tuya, moriste en casa como querías, en estos tiempos de pandemia se hizo algo sencillo y significativo como te gustaba, muy tú. Todos tus hijos, tus nietos, tus hermanos, tus amigos y vecinos estuvieron acompañándote".

Arleth recordó que su padre sembró mucho amor en vida, amor que dio frutos; la actriz despidió a su padre con emotivas palabras que acompañó con varias instantáneas en su estado de Instagram.

"Me decían cosas tan lindas tuyas, me hiciste sentir muy orgullosa de ser tu hija, qué bonito todo el amor que sembraste, el día de hoy dio muchos frutos papá, recibí un mensaje de una chica en Malinalco que decía que le habías dado una cátedra para sembrar semillas de árboles frutales. Gordito lindo que tengas el mejor de los viajes, gracias por tu compañía y por tu generosidad. TE AMO PAPÁ sé que nuestras almas se volverán a encontrar en algún momento. Entonces te abrazaré. #descansaenpaz #teamamos #luz #gracias".

Revela la causa del falleciente de su padre

Arleth Terán rompió el silencio sobre la repentina muerte de su papá, quien fue encontrado sin vida dentro de su domicilio en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y en estado de descomposición. La actriz reveló que su padre fue hallado en la cocina y que murió de un derrame cerebral.

En entrevista con un programa de espectáculos, la estrella de telenovelas como ‘La Reina soy yo’ detalló que ella supo que algo estaba mal con su papá debido a la llamada de un amigo del hoy occiso, quien comenzó a sospechar al ver la nula actividad que tuvo en los últimos días.

“El día de ayer me habló un amigo de mi papá y me dijo ‘oye fíjate Arleth que está muy raro que tu papá no prende la luz y siempre sale a regar las plantas, es como un señor muy platicador’. Entonces yo mandé a una prima mía y le dije ‘fíjate qué está pasando y si es necesario pues agárrate un cerrajero y métete a la brava a la casa’. Mi prima se fue con su marido y con otro primo abrieron la casa y pues encontraron a mi papá en la cocina. El peritaje dice que él falleció el día 14 a las dos de la mañana, falleció por un derrame cerebral, fue una cuestión de segundos”, comentó.