¡ARMY! Jungkook de BTS se apodera del show de Jimmy Fallon

Queridos Armys, esta semana quedará grabada en la historia como la vez en que Jungkook se apoderó del mundo y las cámaras gracias a la increíble actuación de su canción ‘Standing next to you’ en The Tonight Show con Jimmy Fallon.

La tan esperada canción forma parte de su primer disco como solista, titulado ‘Golden’.

En su entrevista con Fallon, se le preguntó a Jungkook por qué nombró su disco como ‘Golden’ (dorado), a lo que el cantante declaró que se relacionaba con el apodo que los miembros de BTS le habían puesto cuando era joven.

De acuerdo con las memorias de ARMY, Jungkook fue nombrado como el ‘golden maknae’ entre ellos, ya que ‘maknae’ es el término utilizado en Corea del Sur para referirse al hermano o hermana menor de todos y ‘golden’ porque desde Jin hasta Taehyung (V) afirmaban que Jungkook era bueno haciendo todo lo que se proponga.

El primer álbum como solista del menor de ‘bities’ tiene una carta de agradecimiento oculta dirigida a sus hyungs, quienes desde la primera vez que lo vieron todo pequeño y delgado, decidieron protegerlo a toda costa sin pensarlo.

Microondas: el terror persiste para Jungkook

Algo que causó gracia a muchos fue el miedo que sigue teniendo el cantante de 26 años por los microondas.

A pesar de no hablar perfectamente inglés, Jungkook le contó a Jimmy que desde siempre sintió terror al estar cerca de este electrodoméstico, ya que piensa que en cualquier momento harán ‘boom’.

Cuando era joven, tenía algo de miedo, pero, ahora lo sigo teniendo. -¿Por qué tienes miedo?, preguntó Fallon. No lo sé. -Creo que es un poco aterrador pero realmente no lo entiendo. No sé, es como... ¡boom! , declaró Jungkook con ternura.

'Demasiado sexy para mi'

Jimmy Fallon no perdió la oportunidad de tener una clase de baile con el mismísimo Jungkook de BTS, así que le pidió de favor enseñarle un pasó icónico de ‘Standing next to you’.

Todo iba bien, pero al Jungkook hacer un paso ‘demasiado sexy’, Fallon prefirió rendirse.

Con información de redes sociales