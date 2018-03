I'm back: primeras palabras de Schwarzenegger al salir de cirugía

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Como informa The Hollywood Reporter, la operación al corazón de Arnold Schwarzenegger se programó anticipadamente y no se requirió una intervención de emergencia. Se trató de un procedimiento no invasivo, con lo cual se desmiente lo dicho en un inicio por TMZ, que detalló un procedimiento a corazón abierto.

Daniel Ketchell, quien trabaja con Schwarzenegger, indicó vía Twitter que las primeras palabras del actor tras despertar de la intervención fueron "I'm back" ("he vuelto"); con lo cual hace referencia a la frase que repitió a lo largo de toda la saga "Terminator".

El ex gobernador de California y actor de películas de acción, Arnold Schwarzenegger (70), ha sido operado al corazón de emergencia, reportó esta mañana el portal de noticias norteamericano TMZ.

El medio informó que el jueves último Arnold Schwarzenegger fue ingresado al complejo médico Cedars-Sinai de Los Ángeles, California, para recibir un reemplazo de válvula de catéter, pero el procedimiento no resultó sin complicaciones.

Los médicos, que habían previsto la eventual complicación, decidieron operar al actor a corazón abierto. El procedimiento habría durado varias horas y la condición del actor en este momento sería estable.

Su primera operación

En 1997 Schwarzenegger recibió un reemplazo de válvula aórtica, procedimiento quirúrgico motivado por un mal congénito. Si bien el actor no necesitó el procedimiento por aquel entonces, habría decidido llevarlo a cabo de todas maneras mientras estaba joven (tenía 49 años).

"Nunca me he sentido enfermo o tenido algún síntoma del todo, pero sabía que tenía que tratar este problema tarde o temprano", contó por aquel entonces Arnold Schwarzenegger al diario Los Angeles Times.

En aquel entonces Catherine Olim, vocera del actor, resaltó que el problema cardíaco no tenía nada que ver con el uso de esteroides; compuestos que el actor de "Terminator" reconoció haber utilizado cuando era fisicoculturista.

En 2001 el actor sufrió un accidente con moto que lo llevó a ser hospitalizado, situación que llevó a su mente la operación cardíaca. "(El dolor por el accidente) fue muy doloroso, mucho más doloroso que la cirugía al corazón. Romperse las costillas es lo peor", contó.

Con información del portal El Comercio.