Arrestan a Pee Wee: conducía ebrio en Estados Unidos

Fue detenido en Hidalgo, Texas, Pee Wee, ex vocalista de los Kumbia Kings, acusado de conducir bajo la influencia del alcohol. José Rincón, su mánager, confirmó la situación, destacando que ocurrió después de una reunión.

La captura del exvocalista de Kumbia Kings ocurrió en la madrugada del sábado. Desde las primeras horas, sus abogados han estado trabajando para asegurar la liberación del artista de 35 años.

#ULTIMAHORA 🚨| Me confirma Pepe Rincón, manager del cantante Pee Wee, que hoy fue detenido en Estados Unidos por manejar en estado de ebriedad mientras conducía de una reunión a su domicilio. Me adelantan que los abogados de Pee Wee ya están trabajando en esto. Información… pic.twitter.com/BwifZCn2dX

Por ser un "cargo menor", esperan que la situación del cantante se resuelva pronto, indicó Rincón.

El mánager agregó que hasta el momento no han podido tener una comunicación directa con Irvin Salinas Martínez, mejor conocido como Pee Wee, intérprete de éxitos como "Mi Dulce Niña" y "Te Quiero a Ti".

"La detención fue en McAllen; y literal, el cargo es manejar tomado", dijo Rincón en entrevista, pues se encuentra por cuestiones laborales en California.

El mánager aseguró que están a la espera de la resolución que dicte un juez para saber qué sucederá con el cantante, si se puede pagar una penalización para que obtenga su libertad.

"Lo que yo he revisado es que está en el condado de Hidalgo. Recordemos que al no estar yo en Texas, pues no hay una información certera. Todo esto lo sé por familiares que me han hecho saber la información".