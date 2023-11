Artista Jay Music triunfa con corrido guatemalteco “Compa qué no haría”

Jay Music artista originario de Guatemala está teniendo un gran éxito con su reciente sencillo "Compa que no haría", en colaboración con su compatriota Javier Garistu.

Es importante destacar que recientemente fue uno de los nominados para los Premios Monitor Latino 2023, en reconocimiento a su contribución a la música latina.

Lanzado hace dos meses, "Compa que no haría" se ha convertido en un verdadero fenómeno, alcanzando la posición número 1 en las listas de Monitor Latino en Guatemala en cuanto a reproducciones en la radio.

La canción ha acumulado más de un millón de visitas en su video musical.

Jay Music expresó su emoción: "El 2023 ha sido un año repleto de acontecimientos emocionantes en mi carrera", compartió el artista añadiendo "Desde mi experiencia en la alfombra roja de Premios Juventud hasta el éxito de 'Compa que no haría", estoy agradecido por todas las oportunidades”.

El sencillo ha sido elogiado por su ritmo y letras pegajosas, atrayendo tanto a seguidores leales como a nuevos oyentes.

En un año lleno de reconocimientos, Jay Music está emocionado por lo que el futuro le depara.

Con importantes proyectos previstos para 2024, el artista guatemalteco está decidido a internacionalizar aún más su carrera y llevar su música a un público global.

La música mexicana trasciende fronteras, al grado de que ya hay corridos guatemaltecos o chapines como el que acaba de lanzar el cantautor jay music, titulado “compa qué no haría”.

Recientemente concedió una entrevista para Novedades de Quintana Roo donde compartió:

“La verdad que tuve la oportunidad de estar nominado en los monitores como mejor artistas centroamericanos, así que como digo, me siento súper contento de que se reconozca mi trabajo de lo que hemos venido trabajando todo este 2023 toda la música que hemos sacado que ha tenido muy buena aceptación muy buen feedback “

“La música mexicana ha sido como te explico para decirlo en buenas en buenos términos siempre ha sido importante, pero nunca había sido tan destacado a nivel internacional lo que está pasando con esta nueva ola verdad que pues hoy en día se han metido muchísimo más dentro del urbano”

“Y me gusta mucho lo que está pasando en México entonces me quise subir a la a quise intentarlo y para eso llamé a un artista que está empezando en Guatemala que se llama Javier Garistu, y le dije quiero hacer algo donde no se pierda tú esencia, ni la mía entonces hagamos un corrido”