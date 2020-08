(Video) Talentos de América, Asia y Europa se unen en homenaje a Gustavo Cerati

Guadalajara.- Hoy martes, cuando los fans de Gustavo Cerati conmemoran el aniversario número 61 de su natalicio, el legado del músico argentino seguirá sonando a través de Gustavo Stereo.

Se trata de un disco que estará disponible en las plataformas Spotify, YouTube, Apple Music, iTunes, Amazon Music y Google Play, en el cual 23 artistas emergentes rinden tributo al ex líder de la banda Soda Stereo, fallecido el 4 de septiembre de 2014 tras años en coma derivado de un ACV (Accidente Cerebro Vascular).



Efrén Jiménez, artista mexicano y fundador de la compañía discográfica independiente BELA Records, fue quien ideó y coordinó este esfuerzo musical que incluye 20 temas.



"De Música Ligera" será el sencillo punta de lanza y se estrenará junto con el video del ensamble con imágenes de los artistas involucrados grabando desde sus respectivos estudios.

"El ensamble lo hicimos en esta canción porque participamos los 23 proyectos artísticos", dice Jiménez, músico nacido en la CDMX, pero radicado en Guadalajara desde pequeño. "El disco está compuesto por éxitos de Cerati y Soda Stereo, sólo hay un tema que no es precisamente del argentino, pero es una canción que él quería mucho como admirador de Luis Alberto Spinetta, se trata de 'Bajan'".



El Mundo de Sofía (Cuba), Limbo (Argentina), Temporal (Argentina), Kello González (México) y 3 Golpes (Chile) son algunos de los que participan en este mosaico que conforman también talentos hasta de Japón (Indra T.Syoji), Italia (Giuseppe Vorro) y Polonia (Mad in Poland).



Cada invitado reinterpretó vocal y musicalmente la canción que eligió, añadiendo su propio sello, pero sin dejar de lado la esencia de la original compuesta por el intérprete de "Persiana Americana".



"Es difícil no conocer y valorar el trabajo de Cerati y Soda Stereo. Su rol en el rock latinoamericano fue y sigue siendo muy importante. En este tributo toqué el bajo en 'Música Ligera'", revela Kello González, integrante del trío tapatío Parazit.

61 años del nacimiento de esta estrella, ojala hubieras sido eterno.

gracias totales gustavo cerati pic.twitter.com/sdcjwVJwou — lucía (@oktubredinamita) August 11, 2020



Dizzy Espeche, ex guitarrista de Fito Páez; Gasú Siqueiros, guitarrista de Los Amantes de Lola, y Emmanuel Cauvet, baterista y productor que trabajó al lado de Cerati en su cuarto álbum solista, Ahí Vamos (2006), son ejecutantes de renombre en este álbum.



El álbum se realizó a distancia, explica el argentino Fabián Noriega, productor principal del disco.



"Trabajar a distancia fue uno de los retos principales por la cantidad de gente involucrada, pero disfruté mucho y estoy agradecido por este reconocimiento dedicado a un grande de mi país", dijo.



Desde enero, Efrén Jiménez promueve una campaña en Change.org para que la Organización de las Naciones Unidas reconozca el 11 de agosto como el Día Internacional de Gustavo Cerati. La iniciativa está por reunir las 10 mil firmas solicitadas en la petición.