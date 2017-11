Artistas piden libertad de una joven que mato a su violador

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La joven Cyntoia Brown, de 29 años, fue encarcelada en 2004 por asesinar a un hombre que la secuestró y la prostituyó cuando tenía 16 años, en Tennessee, Estados Unidos.

De acuerdo con ¡Hey! ahora famosas como Rihanna, Kim Kardashian o Cara Delevingneapoyan una campaña que exige la liberación de la joven, condenada a cadena perpetua, y que utiliza el hashtag #FreeCyntoiaBrown.

Esto es lo que han dicho las celebridades:

"¿Podemos cambiar de alguna manera la definición de #justicia el camino?", escribió Rihanna en Instagram. "Porque... ¡algo está terriblemente mal cuando el sistema valida a estos violadores y la víctima es condenada de por vida! A cada uno de los responsable de la sentencia de esta niña, espero en Dios que no tengan hijos, ¡porque está podría ser su hija castigada después de ya haber sido castigada!"

De acuerdo con ¡Hey! el mensaje de Rihanna acompañó una captura de pantalla que la cantante subió a Instagram. En la imagen aparece la foto de Cyntoia Brown junto a un mensaje que ha servido para impulsar la campaña que pide la libertad de la joven.

"Me agarró entre mis piernas, simplemente me agarró con fuerza", dijo Brown al tribunal.

"Imagínese a la edad de 16 años siendo explotado sexualmente por un proxeneta llamado "Cut-throat". Después de días de ser repetidamente drogado y violado por diferentes hombres, usted es comprado por un depredador de 43 años que lo lleva a su casa para usarlo para tener relaciones sexuales. Terminas encontrando coraje suficiente para defenderte, dispararle y matarlo", señala el mensaje.

"Tras un juicio como adulto, usted es arrestado, condenado y sentenciado a cadena perpetua. Esta es la historia de Cyntoia Brown. Ella tendrá derecho a la libertad condicional cuando tenga 69 años #FreeCyntoiaBrown", finaliza el mensaje.

La captura de pantalla también fue compartida por Kim Kardashian y consideró que "el sistema ha fallado ¡Es desgarrador ver a una joven víctima de trata sexual que, cuando tiene el valor de defenderse, es encarcelada de por vida!"

La empresaria dijo que ya analiza qué se puede hacer para que Brown quede en libertad. "Tenemos que hacerlo mejor y hacer lo correcto. Ayer llamé a mis abogados para ver qué se puede hacer para solucionar esto", escribió en Twitter.

The system has failed. It’s heart breaking to see a young girl sex trafficked then when she has the courage to fight back is jailed for life! We have to do better & do what’s right. I’ve called my attorneys yesterday to see what can be done to fix this. #FreeCyntoiaBrown pic.twitter.com/73y26mLp7u