Arturo Carmona tomará acciones legales contra el abusador de su hija Melanie

MÉXICO.- Luego de que Melanie, la hija de Alicia Villareal revelara que sufrió hace unos años abuso de un familiar, es su padre, el actor y conductor Arturo Carmona quien detalló que tomarán acciones legales.

Fue a través de un comunicado que Carmona externó el apoyo a su hija y detalló lo sufrido por Melanie hace seis años, cuando tenía apenas 16, es un dolor que toda la familia está compartiendo.

A su vez Arturo agradeció las muestras de apoyo hacia su hija y su familia, y enfatizó que será la única ocasión en la que hable de este asunto.

Horas antes Carmona ya había mostrado su amor y apoyo a Melanie a través de una publicación en la que externó el amor y cariño que siente hacia ella.

Ayer lunes, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Melanie reveló que había sido víctima de tocamientos por parte de un integrante de su familia.

"No les voy a decir que fue fácil, fue demasiado difícil, porque tuve que hablar con mi papá, mi papá no sabía absolutamente nada al respecto, no pude contarle en el momento y tuvieron que pasar cinco años para decirle", detalló.