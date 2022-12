"Por mugrositos": Evaluna y Camilo enfrentan crisis matrimonial

Se reveló que Evaluna Montaner y Camilo Echeverry están pasando por su “primera crisis matrimonial”, pues aseguran que los artistas son muy desordenados y la falta de limpieza en su hogar les está jugando mal en su relación.

De acuerdo con la periodista de espectáculos “Chamonic”, uno de los hermanos de la cantante fue quien confesó que su hermana y Camilo tenían mucho desorden y cosas innecesarias acumuladas en la casa.

Luego de la polémica noticia, los usuarios en redes sociales no dudaron en emitir su punto de vista, pero los comentarios dejan ver que los pensamientos machistas están muy lejos de desaparecer, ya que varias personas, incluso mujeres aseguran que la crisis matrimonial de los artistas es culpa de Evaluna Montaner por no saber hacer los labores de limpieza que cualquier mujer debería conocer.

“Lo que pasa es que muchas muchachitas no aprenden a limpiar y cocinar antes de casarse y piensan que solo de amor se vive. Mi abuelita me decía: ‘hija uno tiene que aprender de todo porque no sabe dónde va ir a parar’ y tanta razón que tenía mi viejita”, señaló un internauta.

“Exactamente y no somos machistas pero la mujer como dice mi mamá es la que lleva la batuta en el hogar si ella no sabe y no quiere hacer como quiere que él lo haga, es de los dos”, agregó otro usuario.