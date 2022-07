Asesor de imagen denuncia a novio de Livia Brito por secuestro y robo

Enrique Hernández, diseñador de moda y asesor de imagen denunció ante la Fiscalía General de la Justicia y públicamente al novio de Livia Brito, Mariano Martínez por el delito de secuestro y robo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @yosmimariano

Este jueves, el diseñador compartió a través Instagram videos, fotos y una declaración sobre los momentos terribles que vivió a manos de la pareja de Brito y un primo del entrenador.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝐊𝐢𝐤𝐞. (@kikehernandezv)

Según las declaraciones del asesor de imagen, Mariano Martínez lo contactó con el pretexto de conocer su trabajo y que pudieran trabajar juntos, posteriormente lo citó en su departamento y aunque la reunión ocurrió sin ningún tipo de contratiempos, un día más tarde volvió a buscarlo con el pretexto de que había extraviado unos documentos.

El novio de la cubana le habría pedido verse otra vez en su oficina para poder ver las cámaras de seguridad, pero al llegar al lugar, el influencer y un supuesto primo lo atacaron y lo amarraron de pies y manos, al joven lo mantuvieron cautivo por varias horas.

"Entramos a un departamento y ahí me amarraron de las manos y pies, me quitaron mi celular y yo le pregunto sobre el video, él se fue y me quedé con su supuesto primo y después sacó un cuchillo", dijo.

Kike, como se hace llamar en redes, reveló que ambos lo amenazaron y luego mandaron un mensaje a su compañero de departamento, desde su celular, para avisarle que llegaría más tarde y que mandaría a una persona a recoger varias cosas, pero que todo fue una trampa para robarle.

"Me entregaron mis cosas y me dijeron que iríamos a cenar, pensé que me querían trasladar, me soltaron y mi roomie me dijo que había ido una persona a buscar algo y esa persona salió de mi casa con una mochila con varias cosas de valor, me robaron", agregó.

El asesor explicó que aunque tiene miedo de las represalias que Livia Brito o su pareja puedan tomar en su contra decidió acudir a las autoridades para presentar una denuncia formal y que sean ellas quienes se encarguen de impartir justicia, pues esta situación no puede continuar sucediendo.

Además, adjuntó una fotografía del documento presentado ante la Fiscalía en la que consta que ya se ha iniciado una carpeta de investigación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝐊𝐢𝐤𝐞. (@kikehernandezv)

Usa mi nombre para hacerse famoso: Livia Brito

A través de sus historias de Instagram, la protagonista de “Mujer de nadie” se pronunció sobre los señalamientos de su pareja.

En la también influencer aseguró que no tiene conocimiento alguno de la situación, negó conocer a Kike y lo acusó de usar su nombre para darse a conocer.

"Yo no conozco a esta persona que está utilizando mi nombre para hacerse fama, No es mi stylist, nunca lo contraté. No lo conozco por chat, no lo conozco por mensaje, no he cruzado ninguna palabra con él, ni en las redes sociales ni en vivo. No sé quién es, no tengo ni idea de lo que está pasando sólo sé que está usando mi nombre para hacerse famoso", apuntó la actriz.