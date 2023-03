Así cantó Bad Bunny la canción de Ariana Grande en el Carpool Karaoke

Bad Bunny se subió al auto de James Corden en su programa Carpool Karaoke e interpretó con mucho sentimiento uno de los éxitos de Ariana Grande: "Break free". Lo que provocó una ola de reacciones en redes.

Durante la grabación, Benito Martínez Ocasio, nombre real del puertoriqueño, explicó que decidió usar su nombre artístico "Bad Bunny" pues quería mantener un poco el anonimato pues no quería ser tan famoso, algo que evidente no sucedió, además dijo que "un conejito malo, no importa cuál malo, todavía se ve lindo".

Mientras el intérprete de "Efecto" contaba que le gusta escuchar música en inglés, la plática fue interrumpida por la canción de Ariana Grande y Zedd y el rapero no dudó en seguir la letra con un sentimiento apasionado.

"Creo que esta es la canción en inglés de la que más me sé la letra", confesó Benito.

Bad Bunny y James Corden suben al ring

Corden lo cuestionó sobre su gusto por la lucha y describió su aparición en el evento WrestleMania 37 como probablemente el mejor día de su vida.

"Me ha encantado la lucha libre desde que era un niño. En mis canciones, tengo muchas referencias a la lucha libre. WWE dijo: 'Vaya, este tipo es fanático nuestro, así que deberíamos hacer algo con él', así que preguntó: ¿Quieres ser árbitro?' Dije: 'Quiero pelear'.'¿En serio? ¿Estás seguro?' Sí quiero pelear. Quiero estar en el ring de verdad", contó.

Luego, el presentador y la estrella latina subieron al ring a poner a prueba sus habilidades físicas junto al luchador Rey Mysterio para finalmente volver al auto a interpretar juntos "As It Was" de Harry Styles.

El cantante ha estado envuelto en rumores de citas con la supermodelo Kendall Jenner ya que ambos han sido captados juntos en diversos eventos junto a famosos, el último fue la fiesta posterior a los Oscar organizada por Beyoncé.

