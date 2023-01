Así fue la boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira en Miami

Este fin de semana, Marc Anthony y la modelo Nadia Ferreira contrajeron nupcias en Miami con una fiesta lujosa y repleta de celebridades.

Luego de darse a conocer que la pareja se casó y celebró en el Pérez Art Museum, el portal Entertainment Tonight reveló más detalles sobre la fiesta.

Una fuente cercana a la pareja informó que la reunión contó con 250 invitados, quienes, en su mayoría llegaron elegantes para compartir el momento de unión de la pareja.

David Beckham looks dapper in a black suit as he arrives at Marc Anthony's wedding to Nadia Ferreira pic.twitter.com/1fEvuO0iiU

Los invitados dejaron el lugar alrededor de las 4:00 de la mañana, después de una serie de presentaciones musicales que incluyó la de Daddy Yankee y la amenización del DJ Cassidy.

Este sábado se reportó que el salsero apareció con un traje negro de Christian Dior, mientras que la novia llegó al altar con un vestido de la firma Galia Lahav.

Sobre la elección de Ferreira, la fuente reveló que el vestido sorprendió al intérprete de "Vivir Mi Vida".

📸 Nadia Ferreira wears a sparkling white wedding dress and carries white orchids as she descends the stairs at the Perez Art Museum to marry Marc Anthony on January 28, 2023 in Miami, Florida. pic.twitter.com/wV2hrTDbzi