Jolie, sorprendida por reencuentro de Brad y Aniston

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- La presencia de Brad Pitt en el cumpleaños 50 de su ex esposa Jennifer Aniston generó todo tipo de rumores y especulaciones. Incluso Angelina Jolie se quedó sorprendida con este inesperado encuentro entre el padre de sus seis hijos y Aniston.

"Era consciente de que estaban en contacto pero desconocía que habían vueltos tan cercanos", revelaron fuentes cercanas a la actriz al sitio estadounidense Hollywood Life.

"Esto trae a Angelina un montón de emociones diferentes pero no está obsesionada con ello. A pesar de lo duro que es para ella saber que Brad y Jennifer vuelven a verse, no hay nada que pueda hacer al respecto y ha elegido no focalizar sus energías en este tema", añadieron.

También te puede interesar: Donde hubo fuego… Brad acude al cumpleaños de Aniston

En tanto, Pitt y Jolie aún siguen en una batalla legal sus hijos. El actor exige el 50% de la custodia de sus seis hijos, además que pasen más tiempo con él sin la presencia de otras personas, ya que Jolie contrató unas niñeras que siempre están presentes cuando sus hijos visitan a su padre, algo que a él le molesta mucho.

El drama judicial de Pitt y Jolie lleva un largo proceso, desde que la actriz presentara la solicitud de divorcio el 20 de septiembre de 2016 tras un supuesto incidente en un avión donde al parecer el actor habría ejercido violencia con Maddox, su hijo mayor.

Jolie enturbió aún más las aguas al denunciar que el intérprete de 54 años, no pagó la pensión alimenticia durante un año y medio. Rápidamente los abogados del actor presentaron documentación a la corte que demostraba el pago de más de USD 7 millones desde la separación.