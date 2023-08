Así responde Britney Spears tras su separación amorosa con Asghari

Después de la triste noticia de su divorcio con Hesam ‘Sam’ Asghari, Britney Spears publicó un mensaje donde a pesar de no explicar la razón de su separación, dejó ver que la situación que ha vivido todos estos años, la ha dañado en muchos sentidos.

En Instagram, subió un video de ella bailando 'If' de Janet Jackson y declaraba lo siguiente: