Atala Sarmiento se destapa “Me costó y ya no me avergüenza”

MÉXICO.- En medio de la tranquilidad y belleza de la playa, Atala Sarmiento se sinceró con sus seguidores en Instagram sobre la parte de su cuerpo que no le gusta mucho, bueno, la conductora asegura que ya aprendió a aceptarse tal y como es, y ahora no tiene problema con mostrarse tal cual es.

Atala, de 48 años, se lució en traje de baño y sentada en la arena de la playa para enseñar sus largas y pálidas piernas, que ahora, asegura, ya no le avergüenza.

"No acostumbro a colgar este tipo de fotos, pero hoy quiero hablar de algo que me costó tiempo asumir y hoy ya no me avergüenza…Las piernas largas me las dio mi madre…Desde niña han sido así, y sobre todo, ¡blancas!", escribió.