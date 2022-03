¡Escándalo! La mañana de este sábado se ha viralizado un video en el que se puede observar a Mariana Rodríguez callando a un pequeño mientras ella intentaba realizar una videollamada, lo curioso es que la esposa del gobernador Samuel García no sabía que estaba siendo grabada.

En el metraje se puede observar a Mariana sentada en una banqueta intentado hablar por teléfono mientras un niño hace ruido con un juguete. La funcionaria no pudo soportar el escándalo del pequeño por lo que procedió a callarlo de mala manera.

Mariana Rodríguez no sabía que la estaban grabando por eso se comportó como en realidad es. Qué escándalo. pic.twitter.com/IAooEbbbUV

Hasta la redacción de esta nota Mariana no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, recientemente compartió una publicación en su Instagram en la que "explica" el por qué de sus actos. De acuerdo a la captura, Noemi es una joven de 18 años que recién salía de un albergue, sin embargo, no se tiene más información al respecto.

Como ya es costumbre, las redes sociales no perdonaron este bochornoso episodio en la vida de la funcionaria por lo que los memes no tardaron en llegar.

Normalmente me da igual Mariana Rodríguez, pero no veo dónde esté maltratando a un niño. La raza a veces no sabe a qué tirarle.