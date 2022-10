AuronPlay y El Rubius criticados por dichos de Esland 2023 en México

Dos de los streamers más famosos en España, AuronPlay y El Rubius, hicieron estallar Twitter por sus comentarios en los que “menosprecian” que México sea sede de los premios ESLAND en 2023, los cuales reconocen la creatividad y el talento de los mejores creadores de contenido de la comunidad hispanohablante.

En una transmisión que hicieron junto a los streamers latinoamericanos "El Komanche" (El Salvador) y Juan Guarnizo (Monterrey), los españoles hicieron comentarios en contra de que la Ciudad De México (CDMX) sea el lugar donde se lleve a cabo la premiación.

Ambos hicieron comentarios como que había sido la peor decisión o que nadie vendría a México y que incluso les daba Covid de solo pensar en viajar al país. Durante la transmisión usuarios reaccionaron con tristeza al ver como Komanche y Juan, tenían que lidiar con la incomodidad por los siguientes comentarios:

- "Nadie va a ir".

- "A los españoles nos da miedo el avión".

- "Me da ansiedad el aeropuerto".

- "Me da COVID nada más de pensar en ir".

- "Yo creo que en los Esland van a estar Grefg, Luisito Comunica y Juan".

A continuación te dejamos con el clip.

A continuación algunas de las reacciones en Twitter a los dichos de Rubius y auron:

"Lo que no entiendo es ¿por qué Komanche y Juan les ruegan? Si no quieren ir para que los quieren en México de malas? Déjenlos es su decisión. Si Juan y Komanche van a España casi casi solo para saludar a un amigo es su decisión. Auron y Rubius no son así" .

Luego que las redes estallaran por los comentarios de los streamers españoles, el primero en realizar una video para extender sus disculpas fue AuronPlay. En primeras, lo hice a través de un hilo de twitter, sin embargo y ante la negativa de sus seguidores, deciso borrarlo y hacer un video.

Aclaró que nunca quiso ofender a nadie, pero que la manera de expresarse no fue la correcta por haber sido fría.