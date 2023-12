Avanza demanda de Spencer Elden contra Nirvana por portada de ‘Nevermind’

La portada del disco ‘Nevermind’ de Nirvana, pasó a la historia como una de las más icónicas del mundo musical, gracias a la imagen de un bebé sin ropa flotando en una piscina, en compañía de un billete de un dólar.

Sin embargo, décadas después de su lanzamiento y tras una complicada batalla, Spencer Elden, conocido por ser el infante de la portada, logró un pequeño triunfo legal frente a la banda.

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos dictaminó que Elden puede continuar con su demanda contra la banda luego de que el año pasado un tribunal de distrito de California la desestimara.

En agosto de 2021, presentó una demanda contra Krist Novoselic y Dave Grohl, quienes fueron miembros de la ya desaparecida banda y Courtney Love, en representación del legado de Kurt Cobain, con quien estuvo casada.

También incluyó en la demanda a Universal Music Group, Geffen Records, el fotógrafo Kirk Weddle y otros involucrados.

Elden levantó la demanda por el uso de la imagen de un bebé de cuatro meses en estado de desnudez.

