‘Avatar 3’ será más larga que ‘El Camino del Agua’: James Cameron

Los fans del mundo de Pandora deberán acostumbrarse a permanecer sentados por más de tres horas, pues la próxima entrega de ‘Avatar’ apunta a durar una eternidad, según James Cameron.

En una reciente plática con la revista Empire, el cineasta reveló que la tercera entrega titulada ‘Fuego y Ceniza’ será ‘un poco’ más larga que ‘Avatar: El Camino del Agua’, la cual tuvo una duración de tres horas y 12 minutos.

“En resumen, teníamos demasiadas grandes ideas acumuladas en el primer acto de la película 2. La (película) avanzaba como un tren bala y no estábamos profundizando lo suficiente en los personajes. Así que dije: ‘Chicos, tenemos que dividirlo’. La película 3 será un poco más larga que la película 2”.

‘Avatar’ no se verá afectada por la duración de su próxima entrega, ya que las dos primeras películas de la saga lograron el éxito en las taquillas de todo el mundo. ‘Avatar’ (2009) sigue siendo la película más taquillera de todos los tiempos, mientras que ‘Avatar: El Camino del Agua’ (2022) se posiciona como la tercera más exitosa.

Amanda Silver, coescritora del guión de ‘Avatar: Fuego y Ceniza’, junto con James Cameron y Rick Jaffa, comentó a Empire que las dos películas son independientes, explicando que ‘los personajes necesitaban respirar’ entre las historias.

Sam Worthington volverá a interpretar a Jake Sully, al igual que Zoe Saldaña lo hará con Neytiri.

Aunque Cameron ha sido reservado respecto a los detalles de la trama de ‘Fuego y Ceniza’, en una entrevista con The Hollywood Reporter el año pasado, expresó: “Es realmente increíble. Te va a encantar”.

En respuesta a la interrogante sobre si todavía planea dirigir la cuarta y quinta película de 'Avatar', James Cameron dijo lo siguiente:

“Absolutamente. Quiero decir, van a tener que detenerme. Tengo mucha energía, me encanta lo que hago. ¿Por qué no lo haría? Y, por cierto, ya están escritas. Las volví a leer hace aproximadamente un mes. Son historias geniales. Tienen que hacerse. Mira, si me atropella un autobús y estoy en un respirador, alguien más lo hará”.