¿Avengers: Endgame es el final de la fase 3 del UCM?

ESTADOS UNIDOS.- Aunque todo el mundo pensaba que Avengers: Endgame sería el cierre de la fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel debido a que el mismo nombre sugiere el fin del ciclo de 10 años, se ha confirmado que Spider-Man: Far From Home será la cinta que cierre el telón. "(Far From Home) es el final de la tercera fase", confirmó Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, en una conferencia en Shangai.

De esta forma se confirma a Avengers: Endgame como el clímax de toda una generación de películas sobre superhéroes, pero a Spider-Man: Far From Home como la conclusión, aunque al mismo tiempo fungirá como antelación de lo que sucederá en la fase 4. Así, la cinta protagonizada por Tom Holland, a estrenarse a inicios de julio, tendrá el mismo rol que tuvo Ant-Man, cuando cerró la fase 2 después de Avengers: Age of Ultron, indica el portal de noticias Medio Tiempo.

Y aunque Avengers: Endgame no sea el cierre de la tercera etapa del MCU, sí es prácticamente el marco de despedida de los Vengadores originales, por eso los fans que ya vieron la película agradecieron a Marvel. https://www.mediotiempo.com/otros-mundos/cine/avengers-endgame-fase-3-mcu-spider-man-far-from-home