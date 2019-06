Avengers Endgame volverá al cine con escenas inéditas

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Nunca tenemos suficiente de los Avengers y Marvel Studios lo sabe.

Si aún no viste la película de Endgame o te quedaste con ganas de verla otra vez, te tenemos una excelente noticia: ¡Volverá al cine!.

Aunque no lo creas, eso no es lo mejor de todo, pues su regreso a la pantalla grande incluye escenas inéditas.

También te puede interesar: Mexicano busca imponer récord por ver más veces Avengers: Endgame

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, reveló durante la gira de promoción en Londres de Spider-Man: Far From Home que Avengers: Endgame contará con escenas que no se incluyeron en la primera entrega.

El nuevo material se mostrará al final de la película.

"Si te quedas y miras la película, después de los créditos, habrá una escena eliminada, un pequeño homenaje y algunas sorpresas", expresó el líder de Marvel Studios.

Las imágenes inéditas de la cinta llegarán la próxima semana, lo que permitirá a los fanáticos ver los últimos detalles antes de Spider-Man: Far From Home.