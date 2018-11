Así se despidieron los Avengers de Stan Lee

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.-Creímos que este día nunca llegaría, hace unos meses lo vimos sonriendo y bromeando como siempre, pero hoy Stan Lee ya no está entre nosotros; falleció hoy a la edad de 95 años.

La noticia llegó de forma repentina, incluso para quienes trabajaron de cerca con él, y a través de redes sociales, personalidades de los comics, e incluso los Avengers del cine, expresaron su pésame con emotivos mensajes.

“Te debo todo… Descanse en paz Stan…”, publicó Robert Downey Jr. quien interpreta a Tony Stark y uno de los primeros en manifestar tu pesa tras la muerte del creador de Iron Man.

"Nunca habrá otro Stan Lee. Durante décadas, dio a jóvenes y adultos aventuras, escapadas, consuelo, confianza, inspiración, fortaleza, amistad y alegría. Él exudaba amor y amabilidad y dejará una marca indeleble en tantas vidas. ¡¡Excelsior!!", publicó Chris Evans, encargado de personificar a Thor.

There will never be another Stan Lee. For decades he provided both young and old with adventure, escape, comfort, confidence, inspiration, strength, friendship and joy. He exuded love and kindness and will leave an indelible mark on so, so, so many lives. Excelsior!!