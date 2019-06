Yo fui la mejor Aventurera: Niurka Marcos

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Carmen Salinas, productora de la versión teatral de “Aventuera”, señalara que Edith González ha sido la mejor protagonista de dicha puesta en escena, Niurka Marcos ha defendido que ella ha sido la mejor intérprete de Elena Tejero.

Durante una rueda de prensa la vedette dijo que ella fue la mejor aventurera y no Edith.

"Está muy fuera de lugar tu comentario, no hay ningún tipo de roce, la señora cumplió su objetivo en esta vida hizo cosas hermosas y como cualquier ser se equivocó, yo fui la mejor Aventurera I´m sorry forever", contestó Niurka a uno de los reporteros que la cuestionó sobre el comentario de Carmen Salinas.

Pero ahí no terminó el discurso, Marcos aprovechó los micrófonos para pedir que los homenajes hacia ella, los realicen en vida.

“Ojalá le hubieran hecho ese homenaje (a Edith) en vida”, dijo. “Cuando yo me pele (muera) con 100 años hagan un reventón de una semana pero hágame todos los homenajes en vida, no esperen a que me pele para decir que soy perfecta porque nadie es perfecto”, advirtió.