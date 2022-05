Backstreet Boys y Gwen Stefany llegan a México en el Tecate Emblema

Este viernes 13 de mayo, Backstreet Boys será parte del cartel del festival Tecate Emblema, y su presentación será este viernes de 10 a 12 en el Tecate Stage. Al siguiente día, el sábado, una de las grandes artistas de la noche en ese mismo escenario será Gwen Stefany.

Fue en los 90 cuando nació una de las agrupaciones más emblemáticas del pop: los Backstreet Boys, conformada por A.J. McLean, Howie Dorough, Brian Luttrell, Nick Carter y Kevin Richardson.

Su primer álbum fue llamado como la banda y logró un tremendo éxito. Allí venían canciones como "We've Got It Goin' On", "Anywhere with you", "Get Down (You're the One for Me)", "I'll Never Break Your Heart".

En su segundo álbum, "Backstreet’s back" vendrían también una serie de canciones inmortalizadas por el público, entre ellas "Everybody (Backstreet's Back)", cuyo video ocurre en una mansión donde se lleva a cabo una bizarra fiesta de disfraces. Este video, subido a Youtube en 2011, cuenta con más de 378 millones de visitas.

El éxito de sus canciones los convirtió en una de las bandas con más ventas a nivel mundial. Han vendido más de 110 millones de producciones.

Cuando estaban activos vinieron a México algunas veces y también acudieron al programa más popular en aquella época: "Otro Rollo", conducido por Adal Ramones.

Su disco "Millenum", lanzado 1999 también rompió varios récords de ventas, entre ellos "Want It That Way", es uno de los discos más vendidos a nivel mundial.

Pero lo cierto es que con la llegada del 2000 los problemas entre los integrantes de la banda comenzaron a hacerse evidentes, pues Nick también quería emprender su carrera solista, y de hecho demandaron por casi cien millones de dólares por promover el disco solista de Nick a expensas del grupo.

Escándalo y pausa para Backstreet Boys

En 2002 la agrupación se separó y Nick Carter comenzó su carrera como solista. Todo el peso de la fama, de los viajes, la música, el poder, llevó a algunos de sus integrantes a vivir situaciones complejas de adicciones, como en el caso de Jean McLean, quien en 2003 en una entrevista con Oprah habló acerca de sus adicciones a las drogas. Allí, sus amigos de la agrupación le reiteraron su apoyo.

En 2004 ya volvieron a entrar al estudio y fue cuando vinieron a México como parte de su gira.

Desde entonces, la banda no ha desaparecido del todo. En 2018 celebraron sus 25 años de carrera con un nuevo disco "DNA" y el año siguiente fueron nominados al Grammy. En 2019 también acudieron a Viña del Mar, donde las entradas se agotaron en una hora.

Durante el concierto sobresalió un cartel de una asistente que decía "Don’t Forget Nick is a rapist" (No olvides que Nick es un violador).

Este cartel está relacionado con la denuncia que hizo Melissa Schuman, excantante del grupo Dream. En 2018 Melissa interpuso la denuncia contra Nick por agresión sexual cuando ella tenía 18 años, pero el caso fue desestimado por la oficina del Fiscal del Distrito de Los Ángeles por haber ocurrido diez años tras el incidente denunciado.

(Con información de El Universal)