Bad Bunny desata críticas tras besar a uno de sus bailarines

La presentación de Bad Bunny en los MTV Video Music Awards 2022, desató una ola de críticas luego de besar a uno de sus bailarines.

En las imágenes compartidas se puede ver al puertorriqueño interpretar uno de sus más recientes éxitos “Tití me preguntó”, durante el show una bailarina se le acerca para besarlo y después un joven hace lo mismo.

El momento exacto del beso se viralizó rápidamente en Twitter, pues varios seguidores del cantante apoyaron la acción, pero otros la reprobaron debido a que creen que ese beso fue algo innecesario y un acto comercial ya muy gastado por la industria.

El beso de Bad bunny a otro hombre en los MTV hoy me pareció el acto comercial más gastado y mal empleado que ha hecho el su carrera. pic.twitter.com/hIu1UdOpZc — Jorge Cruckshank (@JorgeCruckshank) August 29, 2022

Anoche el artista más importante del momento a nivel mundial hizo esto en directo.



Bad Bunny no necesita hacer queer baiting, es número 1 en el planeta. Que un cantante hetero tenga los 🥚🥚 de incluir un beso gay en una actuación es de aplaudir, no de criticar. pic.twitter.com/0CqNQkTWFt — Iñaki Rincón (@inakirincon) August 29, 2022

Bad bunny dándole un beso a uno de sus bailarines es lo más iconico de la noche#VMAs pic.twitter.com/nRvHXlw6kJ — Stephen (@Stephen252000) August 29, 2022

Premios de Bad Bunny en los VMAs

Benito Antonio Martínez, mejor conocido como Bad Bunny, arrasó con las estatuillas de los MTV VMAs 2022, al ser premiado en cuatro categorías; Mejor canción del verano, Mejor video latino, Mejor álbum del año y Mejor artista del año, en esta última categoría estuvo nominado junto con Drake, Ed Sheeran, Harry Styles, Jack Harlow, Lis Nas X y Lizzo.

"Wow. Oye, de corazón no tengo palabras para describir lo que siento, el orgullo que siento recibiendo este premio (…) Siempre lo creí desde el principio, que yo podía llegar a ser grande, que yo podía llegar a ser una de las estrellas más grandes del mundo sin tener que cambiar mi cultura, mi lengua, mi idioma, mi jerga. Yo soy Benito Antonio Martínez, de Puerto Rico para el mundo entero ¡Gracias!", dijo al recibir la estatuilla.

Sus seguidores ya han reaccionado al triunfo del puertorriqueño, aplaudiendo sus logros ya que desde el 2017, cuando se dio a conocer en la industria de la música, su éxito sólo ha ido aumentado y en sólo cinco años se ha convertido en un artista reconocido internacionalmente.

¿Es homosexual?

Fue en 2020, en una entrevista para "Los Ángeles Times" en la que el cantante habló acerca de su orientación sexual, pues es uno de los primeros en abogar por la comunidad LGBT+ a través de su música. En aquella ocasión, Benito Antonio expresó que para él, como gran parte de la población joven, la sexualidad era fluida.

"Al final del día no sé si dentro de 20 años me gustará un hombre. Uno nunca sabe en la vida pero por el momento soy heterosexual y me gustan las mujeres", expuso.

(Con información de El Universal)