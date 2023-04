Bad Bunny lleva la WWE a Puerto Rico; confirman 'lucha callejera'

Bad Bunny y Damian Priest se enfrentarán en una 'pelea callejera' en el evento Backlash de la WWE, que se llevará a cabo en Puerto Rico.

El anuncio se reveló durante el Monday Night Raw, cuando el artista irrumpió la función para atacar a Priest, quien salió del escenario tras varios golpes.

Posteriormente, el reggaetonero subió a una mesa, tomó el micrófono e hizo oficial la pelea que se realizará el próximo 6 de mayo.

El intérprete de "Un verano sin ti" había confirmado hace varias semanas que estaría presente en el evento como anfitrión, pero prefirió tomar un rol con mayor protagonismo y enfrentará a su paisano ante el púbico del país natal de ambos.

BREAKING: @sanbenito has challenged @ArcherofInfamy to a STREET FIGHT at #WWEBacklash in Puerto Rico!#WWERaw pic.twitter.com/xmO1mwXzqd