Bad Bunny se defiende tras tirar celular de fan al mar

Bad Bunny es nuevamente tendencia en redes sociales, pero no por alguno de sus éxitos, ahora el cantante puertorriqueño está envuelto en la polémica luego de un desplante que tuvo con una fanática.

Por medio de su cuenta de Twitter, el cantante más escuchado en México compartió su versión de los hechos y aseguró que él siempre será amable con sus fans, pero que responderá a las faltas de respeto.

La acción del intérprete de "Me porto bonito" se dio a conocer a través de un video en donde se aprecia como la joven involucrada se acercó a tomarse una foto con Bad Bunny, quien tomó el celular y lo arrojó al mar.

La admiradora de "Benito" quedó sorprendida por la reacción, mientras que el artista continuó caminando.

Bad Bunny is under fire for throwing away a fan’s phone after they violated his personal space in the Dominican Republic. pic.twitter.com/bz1LsMz8Oz