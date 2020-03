Bad Bunny no descarta tener a un hombre como pareja

Bad Bunny habla de su sexualidad. El puertorriqueño habló abiertamente de su vida sexual y respondió algunas incógnitas que lo han estado rondando. Y es que se decía que Bad Bunny era bisexual y ahora él dice que no cierra la posibilidad de estar con hombres.

En una reciente entrevista con el medio Los Angeles Times confesó que no quisiera encajonarse en una definición.

Según las declaraciones que dio al medio, aseguró que la sexualidad no lo define y además que no descarta que dentro de 20 años no le gusten los hombres, declaró Bad Bunny. Sin embargo dejó en claro que por el momento le atraen las mujeres.

Por otro lado, Bad Bunny se ha mostrado como un defensor de los derechos de la comunidad LGBT, todo esto causó que en algún momento se cuestionara si era bisexual.

Recientemente el cantante estrenó su álbum YHLGMDLG, el cual se convirtió en tendencia rápidamente.

