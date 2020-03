Bad Bunny se caracteriza de mujer en su nuevo videoclip

México.- El puertorriqueño Bad Bunny, lanzó su video “Yo perreo sola”, que pertenece a su más reciente álbum, “Yo hago lo que me da la gana”, en dicho clip, el cantante aparece caracterizado como mujer con dos atuendos distintos.

El video continua con la secuencia del álbum Yo hago lo que me da la gana, título que el Bunny ha dejado más que claro en cada una de sus lanzamientos, ya que en cada tema se muestra caracterizado con un vestuario diferente y este no ha sido la excepción.

Sus seguidores han aplaudido su nueva producción audiovisual, en la mayoría de ellas comentarios positivos: “Este video, en una palabra: impresionante”, "Gracias por ese apoyo a la mujer! #NiUnaMenos!", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el clip.

“Bad Bunny destruyendo a los machitos homofóbicos y transfóbicos, we stand harder than ever before”, “Bad bunny: vamos a quitarles la heterosexualidad", "Lindo mensaje al final. No sé ustedes, pero a mí de alguna manera el que Bad Bunny haya interpretado a una mujer me recuerda su mensaje después del asesinato de Alexa: 'Mataron a Alexa, no a un hombre con falda'", son otro mensajes que se leebn.

El video fue dirigido por Stay Stillz y el mismo Benito Martínez, nombre real de Bad Bunny y ya cuenta con más de medio millón de visitas. Al cierre del clip aparece la frase “Si no quiere bailar contigo, respeta, ella perrea sola”.