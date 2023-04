Bad Bunny y Kendall Jenner: todo lo que sabemos sobre su supuesta relación

Durante las últimas semanas, los rumores sobre una supuesta relación amorosa entre Bad Bunny y Kendall Jenner han crecido cada vez más, esto debido a que los artistas ya no esconder su amor.

Fue el pasado mes de febrero que comenzó a circular en redes sociales que la modelo y el cantante asistieron juntos a club privado en Los Ángeles.

El medio Deux U afirma en un podcast que Kendall usó un pañuelo para cubrir su rostro y no ser reconocida, pero fue captada por algunas cámaras cuando se retiraba, mientras que el conejo malo sí pudo esquivarlas cuando su camioneta llegó a recogerlo dos minutos después.

Kendall Jenner and Bad Bunny are trending after an unverified blind from

celebrity gossip page DeuxMoi went viral:



“This famous model sister was seen playing tonsil hockey with Bad Bunny at a private L.A. club last night.” pic.twitter.com/LCSohd9njM